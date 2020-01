Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 20.01.20 gegen 07:50Uhr kommt es an der Kreuzung Mörscher Straße/Pilgerstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Die 17-jährige Fahrradfahrerin aus Frankenthal gibt an, mit ihrem Fahrrad aus Richtung Mörsch kommend in Richtung Pilgerstraße gefahren zu sein. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Weisenheim am Berg sei mit ihrem Pkw aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Mörsch gefahren. Im Einmündungsbereich Mörscher Straße/Pilgerstraße will die Radfahrerin der abknickenden Vorfahrt vom Radweg aus folgen und fährt in den Einmündungsbereich ein. Die Pkw-Fahrerin steht zu diesem Zeitpunkt noch vor der abknickenden Vorfahrt. Da die Pkw-Fahrerin die Fahrradfahrerin übersieht, fährt diese an und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrerin. Im Anschluss klagt die Radfahrerin über Schmerzen im Hüftbereich. Sowohl am Pkw, als auch an dem Fahrrad entstehen nur leichte Beschädigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell