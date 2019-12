Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Schillerstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag den 27.12.2019 gegen 19:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer, in der Schillerstraße in Rheinfelden, zwei Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben, welcher beim Ausparken zunächst rückwärts und dann vorwärts gegen ordnungsgemäß geparkte Pkw fuhr.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer bzw. der Fahrerin machen?

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden. Tel.: 07623 74040

