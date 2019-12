Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an PKW, Audi A4 erheblich zerkratzt!

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

79365 Rheinhausen, OT Niederhausen, Rathausplatz

Am 26.12.2019 wurde in der Zeit zwischen 10:00 Uhr - 12:00 Uhr ein auf dem Rathausplatz in Niederhausen geparkter graufarbener Audi A4 beschädigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat vermutlich mit einem spitzen Gegenstand sowohl die gesamte Fahrer- als auch Beifahrerseite des Fahrzeugs erheblich zerkratzt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

bw/RE GG/FLZ

