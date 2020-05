Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Feuerwehreinsatz im Wald (22.05.2020)

Rottweil (ots)

Ein Glutnest in einem Waldstück an dem am Neckar entlang führenden Wanderweg zwischen Rottweil und dem Hofgut Neckarburg erforderte am heutigen Freitag gegen 08.00 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Rottweil. Wanderer waren auf das Glutnest mit einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern aufmerksam geworden und hatten die Integrierte Leitstelle verständigt. Der Ausbruch eines Waldbrandes war nur eine Frage der Zeit, dass es nicht soweit kam, war angesichts der derzeitigen Trockenheit in den Wäldern nur Zufall. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand mit viel Wasser und großflächigem Abgraben des Waldbodens an der Brandstelle unter Kontrolle. Einige Waldbäume wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache kommt möglicherweise eine am gestrigen Feiertag achtlos weggeworfene Zigarettenkippe in Betracht.

