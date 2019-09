Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar/Kleve - Kennzeichen vom gestohlenen Anhänger aufgefunden

Kalkar/Kleve (ots)

Bereits in der Nacht zum zurückliegenden Donnerstag, 19.09.2019, haben Unbekannte vom Parkplatz des Campingplatzes am Wisseler See einen als Fahrzeugtransporter genutzten Anhänger mit Memminger (MM-BL 802) Kennzeichen im Wert von ca. 4000 Euro gestohlen. Das Kennzeichen wurde jetzt am Wochenende auf der Oststraße in Kleve-Kellen gefunden. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen, die ggf. verdächtige Wahrnehmungen, die z.B. auf einen Kennzeichenwechsel hindeuten, gemacht haben. (SI)

