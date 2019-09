Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Emmerich (ots)

Die Polizei Emmerich ist auf der Suche nach einem Radfahrer, der sich nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 20.09.2019, zunächst verletzt, jedoch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt hat. Der Radfahrer hatte gegen 16.20 Uhr die Gerhard-Storm-Straße befahren und war mit dem Pkw einer 30-jährigen Frau aus Emmerich im Kreuzungsbereich der Goebelstraße kollidiert und zu Boden gestürzt. Der Mann, der von seiner Frau - ebenfalls auf dem Rad - begleitet wurde, ließ sich durch die Autofahrerin zunächst versorgen. Als diese ihm mitteilte, die Polizei rufen zu wollen, entfernte sich der Mann auf dem Rad in Richtung s`Heerenberger Straße. Die Frau verblieb noch kurz am Unfallort, um auf einem Zettel die Personalien des Mannes für die Autofahrerin aufzuschreiben und fuhr dann ebenfalls davon. Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass die Angaben auf dem Zettel unleserlich waren. Der Radfahrer wird mit 60-70 Jahre alt und 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte kurzes graues Haar und war Brillenträger. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt sowie einer kurzen grünen Hose. Die etwa gleichaltrige Frau des Radfahrers ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte ebenfalls kurze graue Haare und war Brillenträgerin. Auffällig war, dass sie mit einem Erwachsenendreirad unterwegs war. Da der Mann äußerte, um 17.00 Uhr in s`Heerenberg sein zu müssen, ist es durchaus annehmbar, dass es sich bei den Gesuchten um Niederländer handelt. Hinweise nimmt die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell