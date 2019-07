Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Stau durch Unfall auf der Brücke der Solidarität

Duisburg (ots)

Ein Unfall zwischen vier Autos auf der Brücke der Solidarität hat am Dienstag (23. Juli, 14:14 Uhr) zu Staus und Verkehrsbehinderungen geführt. Der Fahrer (59) eines Renault mit Anhänger war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hochfeld unterwegs und wollte die Fahrspur wechseln. Dabei übersah er einen Seat, der auf der noch gesperrten Fahrspur in Richtung Hochfeld fuhr. Der Anhänger des 59-Jährigen kollidierte mit diesem. Dadurch geriet der Seat in den Gegenverkehr und prallte mit einem Taxi zusammen. Das Taxi wiederum drehte sich und fuhr in einen Mercedes. Drei Autofahrer verletzten sich und kamen zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Brücke für beide Fahrtrichtungen bis 15:40 Uhr gesperrt. (jg)

