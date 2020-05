Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Singen (ots)

Eine offensichtlich stark betrunkene männliche Person sollte am Donnerstag, 21.05.2020 gegen 19.10 Uhr in Singen in der Hauptstraße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er stand mitten auf der Straße und reagierte erst einmal nicht auf die Ansprache der Polizei. Als er aufgrund der nicht bekannten Identität und der Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden sollte, wurde der 46-jährige Mann plötzlich aggressiv und widersetzte sich gegen die Maßnahmen. Mit der vereinten Kraft von mehreren Kollegen gelang es schließlich, den Mann zu bändigen. Sein Alkoholwert war über 2 Promille. Verletzt wurde zum Glück niemand. Er wurde in Folge wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

