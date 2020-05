Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Konstanz (ots)

Am Samstag, 23.05.2020 um 00.20 Uhr kam es in KN-Petershausen in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Pkw hielt an, um sein Navigationsgerät einzustellen. Dies übersah der dem Pkw nachfolgende Kradfahrer und fuhr auf den Pkw auf. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei an der Schulter. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 EUR.

