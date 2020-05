Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem landwirtschaftlichen Gespann

Unterkirnach (ots)

Am Freitag, 22.05.2020 gegen 15.30 Uhr kam es auf der K 5728, Oberkirnach in Richtung Unterkirnach, zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw einen Traktor mit Anhänger überholen wollte. Der Traktor wollte an dieser Stelle nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und blinkte seinen Angaben zufolge auch ordnungsgemäß. Der überholende Pkw übersah den Blinker am Traktor. Es kam zu einem Zusammenstoß des Pkw mit dem Traktor. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden betrug ca. 22.000 EUR.

