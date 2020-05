Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Singen am Hohentwiel (ots)

Ein Fall des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort hat sich am Freitag in der Zeit von 11.51 Uhr bis 13.21 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Freiheitsstraße in Singen ereignet. Eine Fahrzeuglenkerin hatte dort im fraglichen Zeitraum ihren grauen Opel Corsa abgestellt. Nach ihrer Rückkehr stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Türe fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731/8880 entgegen (AM).

