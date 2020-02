Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 26-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 9.20 Uhr an der Kreuzung Speyerer/Rudolf-Diesel-Straße wurde eine 26-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ein 51-jährige Autofahrerin war auf der Speyerer Straße stadteinwärts unterwegs und bog an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße nach rechts ab. Dabei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr. Die Radfahrerin stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

