Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 19-Jähriger betrunken mit gestohlenem Roller unterwegs.

Mannheim-Oststadt (ots)

Ein 19-jähriger Mann war am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Oststadt mit einem Motorroller unterwegs, den er erst kurz zuvor gestohlen hatte. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach ein Uhr auf, als er mit dem Roller ohne eingeschaltete Beleuchtung aber mit einem Sozius, am Friedrichsplatz unterwegs war. Als er in die Roonstraße eingebogen war, erkannte er das Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht hinter sich. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Roller, streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und kam zu Fall. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, flüchtete er zunächst in Richtung Wasserturm. Er konnte jedoch durch eine Beamtin zu Fuß verfolgt und wenig später gestellt und festgenommen werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten schließlich starken Alkoholgeruch im Atem des jungen Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei den weiteren Überprüfungen wurde ermittelt, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Beamten schließlich fest, dass der Roller wenige Minuten zuvor im Stadtteil Jungbusch entwendet worden war. Als Tatverdächtige kommen der 19-Jährige und sein 20-jähriger Sozius in Betracht.

Gegen den Roller-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem wurden gegen beide Männer Ermittlungen wegen Verdacht des Diebstahls in besonders schwerem Fall von Motorroller eingeleitet.

