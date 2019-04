Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholsünder unterwegs

Offenburg (ots)

Gleich drei Autofahrern stehen nach Trunkenheitsfahrten in der Nacht auf Freitag Unannehmlichkeiten ins Haus. Allesamt mussten sie Blutproben über sich ergehen lassen. Den Anfang machte ein 64 Jahre alter Subaru-Lenker kurz nach 1 Uhr an der Kreuzung der Hauptstraße zur Freiburger Straße. Dort wurde er von Beamten des Polizeireviers Offenburg überprüft und ein Alkoholwert von über einem Promille festgestellt. Etwa 45 Minuten später geriet ein 34 Jahre alter Mann in der Grabenallee in das Visier der Polizisten. Der Mittdreißiger hatte nicht nur fast zwei Promille intus, überdies ist der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Dritte im Bunde war ein 26-jähriger Alfa-Romeo-Chauffeur auf der B 33a. Er brachte es bei einem Alkoholtest kurz vor 3.30 Uhr auf fast 1,4 Promille. Gegen das Trio wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

