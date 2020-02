Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Polizei nimmt Mann in Wohnung fest; Unterbringung in psychiatrische Klinik

Schwetzingen (ots)

Was mit einer lautstarken Ruhestörung am frühen Mittwochnachmittag in der Schützenstraße begann, endete für einen 60-jährigen Mann wenige Stunden später in einer Klinik.

Der bei den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen bekannte Mann, hatte zunächst gegen 12.30 Uhr die Musik in seiner Wohnung derart laut gedreht, dass sich Anwohner vehement beschwerten. Als die Musik verstummte, konnte die eingesetzte Streife ca. 20 Minuten später wieder abrücken.

Dieser ruhige Zustand dauerte jedoch nur rund eine Stunde an und kurz nach 14 Uhr begann die Ruhestörung wieder von Neuem. Dieses Mal schloss sich der 60-Jährige zudem in seiner Wohnung ein, als er die anrückende Polizei wahrnahm. Darüber hinaus zeigte er den Be-amten ein Messer und einen Hammer. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen war, wurden insgesamt acht Streifen des Polizeire-viers Schwetzingen und der Hundestaffel umgehend zur Wohnung ent-sandt und diese sodann umstellt. Kurz darauf wurde die Wohnung gegen 15.30 Uhr betreten, der Mann überwältigt und schließlich festgenommen. Derzeit wird er medizinisch untersucht und soll anschließend in eine Klinik eingeliefert werden.

