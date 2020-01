Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Jugendliche zündeln an einem Müllkorb, wurden beobachtet und flüchteten - einer soll eine auffällig weiße Jacke getragen haben - Polizei bittet um weitere Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 21.02.2020, erhielt die Polizei gegen 20:15 Uhr Kenntnis von Personen, die im Park in der Virchowstraße an einem Müllkorb zündeln würden.

Zeugen berichteten den im Park eintreffenden Beamten, dass mehrere Jugendliche an dem Müllkorb waren aus dem kurze Zeit später Flammen herausloderten.

Beim Bemerken der Personen flüchteten sie über einen der Parkwege in Richtung der Marktstraße. Es wurden vier oder fünf männliche Personen beobachtet, einer trug eine auffällig weiße Jacke.

Der noch schwelende Unrat in dem Korb wurde mittels eigener Mittel abgelöscht, äußerlich konnten am Müllkorb keine Beschädigungen festgestellt werden.

Zeugen, die sich zu der Uhrzeit im Park bzw. in der Nähe aufgehalten und die beschriebene Gruppe gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

