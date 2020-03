Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheim/Wstr., L520/B271 - 30.03.2020, 22:00 Uhr (ots)

Ein 33-Jähriger aus Ebertsheim fuhr mit seinem PKW auf der L 520 von Kleinkarlbach kommend in Richtung B 271. In einer Rechtskurve Höhe Kirchheim verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der PKW wurde zurück geschleudert und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Der 33-Jährige wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihm wurde eine Blutprobe genommen, weil die Beamten Alkoholgeruch festgestellt hatten. Ein 28-Jähriger Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der PKW hat offensichtlich einen Totalschaden (5-stelliger EUR-Bereich). Die Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach musste ausrücken, um die die Unfallstelle auszuleuchten, sowie ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.

