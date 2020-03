Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Lambrecht (ots)

Am 30.03.2020 gegen 00:30 Uhr wurde in Lambrecht in der Marktstraße ein 27-jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Da der Roller nicht versichert war, wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

