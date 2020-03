Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Dürkheim, L517 (ots)

Am Samstag, dem 28.03.2020 gegen 13:50 Uhr, verlor ein 60-jähriger Frankenthaler auf der L 517 zwischen Leistadt und Bad Dürkheim in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Sein Motorrad der Marke Kawasaki rutschte in den Gegenverkehr und stieß mit einem PKW der Marke Audi einer 42-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach zusammen. Am PKW und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Das Zweirad wurde abgeschleppt und die auslaufenden Betriebsstoffe durch die Feuerwehr beseitigt. Der Motorradfahrer kam nach der ärztlichen Erstversorgung mit dem Verdacht auf mehrere Frakturen in ein Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme zwischen dem Leistadter Kreisel und dem Unfallort bis 15:00 Uhr vollgesperrt.

