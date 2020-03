POL-PDNW: Auto mutwillig zerkratzt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Deidesheim (ots)

Am Freitag, den 27.03.2020, ca. 10:00-10:30 Uhr, ritzte ein bislang unbekannter Täter den Namen "Emmi" in den linken, hinteren Kotflügel eines schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes in der Buochser Straße abgestellt war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

