Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Anhänger löst sich von Auto und verursacht Sachschaden

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 28.03.2020, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Haßlocher mit seinem Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, die Kirchgasse in Richtung Waldrand. Hierbei löste sich aus bisher ungeklärter Ursache der Anhänger von der Kupplung des ziehenden Fahrzeuges und prallte auf einen am rechten Straßenrand parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

