Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizeibeamte kontrollieren 17-Jährigen auf gestohlenem Roller

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegn 22.15 Uhr, wollten Streifenbeamte einen auf einem Motorrollerfahrer auf der Kirchhofstraße kontrollieren. Der 17-Jährige Recklinghäuser hielt an und stellte den Motorroller ab, flüchtete dann aber zu Fuß in Richtung Südfriedhof. Nach wenigen Metern konnte er jedoch von den Beamten angehalten werden. Bei der Überprüfung des Rollers ergaben sich Hinweise, dass dieser gestohlen worden war. Er wurde sichergestellt. Bei dem 17-Jährigen ergaben sich darüber hinaus Hinweise, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zusätzlich ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

