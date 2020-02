Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Marl/Gladbeck/Castrop-Rauxel: Unfallfuchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Donnerstag, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Schulstraße einen geparkten weißen Opel Zafira an. Dabei entstand 1500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Mittwoch, in der Zeit von 15 bis 16.50 Uhr, auf der Kirchhellener Straße (Höhe Hausnummer 285) einen geparkten Skoda Fabia an und flüchtete. Am Skoda entstand 1000 Euro Sachschaden.

Marl

Auf der Straße Am Alten Sportplatz fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Donnerstag, in der Zeit von 2.50 bis 13 Uhr, einen geparkten blauen Skoda Fabia an. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 2000 Euro.

Gladbeck

In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 19 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Stargarder Straße einen geparkten grauen Seat Alhambra an und flüchtete dann. Am Seat entstand 2500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 8.15 Uhr, auf der Erinstraße einen geparkten schwarzen Nissan Note an und flüchtete. Am Nissan entstand 1000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop, Marl, und Gladbeck) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

