Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Nachdem sie die Tür eines Vereinsheims aufgehebelt haben, sind Einbrecher in der zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Vereinsheim am Wittenbrink eingedrungen. Sie brachen Sparkästen und einen Geldspielautomaten auf und nahmen einen Wandtresor mit. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute.

Gladbeck:

Zwischen Dienstag und Donnerstag hebelten Unbekannte an der Martin-Luther-Straße ein Fenster eines Hauses auf und stiegen ein. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Herten:

Die Terrassentür eines Hauses an der Königsberger Straße wurde am Donnerstagabend von Unbekannten aufgebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und nahmen Bargeld und zwei Armbanduhren mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell