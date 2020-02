POL-RE: Bottrop: Pakete geraubt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ein Paketbote ist am Freitag um 10.15 h am Mommkamp von zwei Männern angegangen worden. Die beiden Männer stießen den 50-jährigen Boten zur Seite und rissen ihm die beiden Pakete aus der Hand, die dieser gerade ausliefern wollte. Dann flüchteten die beiden etwa 18 Jahre alten Männer mit ihrer Beute über eine Wiese in Richtung Beckstraße. Der eine Tatverdächrige war etwa 1,80 m groß und hatte braune Haut, der andere war etwa 1,70 m groß. Beide waren schwarz gekleidet und hatten schwarze Kappen auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

