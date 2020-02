Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verdächtiger nach Automatenaufbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beobachtete eine Zeugin zwei verdächtige Männer auf dem Gelände einer Kfz-Waschanlage am Hainichenring. Die beiden Männer fuhren mit einem Roller weg. Kurz vorher war ein Alarm ausgelöst worden. Wie sich herausstellte, war die Tür einer Halle auf dem Firmengelände aufgebrochen worden. Auch ein Automat im Außenbereich war aufgehebelt worden, es fehlte Kleingeld. Bei der Fahndung fiel den Polizeibeamten etwa eine Stunde später ein verdächtiger Roller am Gemeindedreieck auf. Bei der Kontrolle des Fahrers fanden die Beamten neben Drogen und Kleingeld auch noch Wechselkleidung. Diese Kleidung entsprach genau der Beschreibung eines der beobachteten Tatverdächtigen. Der Rollerfahrer, ein 32-jähriger Dorstener, stand zudem noch unter Drogeneinfluss. Er wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 32-Jährige in der Nacht auch noch in eine Arztpraxis An der Landwehr eingebrochen ist. Ob er für weitere Straftaten in Frage kommt und wer mit dem Dorstener unterwegs war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 32-Jährige wurde am Freitag zum Gericht gebracht. Eine gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe wurde widerrufen, er ging in Haft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell