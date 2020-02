Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Autos gestohlen

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Von der Friedrich-Ebert-Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gestohlen. Der Mercedes mit BOT(troper) Kennzeichen war am Straßenrand abgestellt.

Dorsten:

Am Söltener Landweg haben Unbekannte einen weißen Ford S-Max gestohlen. Der Wagen war am Donnerstagabend dort abgestellt worden und war am Freitagmorgen verschwunden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell