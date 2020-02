Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 90-Jährige stürzt mit Rollator

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, ist eine 90-jährige Fußgängerin aus Gladbeck mit ihrem Rollator am Jovyplatz gestürzt. Dabei verletzte sie sich. Anschließend wurde die Seniorin in ein Krankenhaus transportiert. Angaben zu Schwere der Verletzungen können nicht gemacht gemacht werden.

