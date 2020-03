Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Civic aufgebrochen

Letmathe (ots)

Zum Engelsknapp wurde in den letzten vier Tagen in einen dort abgeparkten blauen Honda Civic eingebrochen. Die Diebe nahmen ein mobiles Navi mit und hinterließen Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Letmathe oder Iserlohn erbeten.

