Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Kläranlage durch Altöl verunreinigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, wurde in der Kläranlage Forchheim ab 8 Uhr eine größere Menge Altöl festgestellt. Schätzungsweise circa 1000 Liter kamen mit einem Schub in der Anlage an. Dort konnten die Mitarbeiter rechtzeitig reagieren und den Zufluss stoppen. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um den Ölteppich in der Anlage abzusaugen. Der Betrieb der Kläranlage wurde durch den Unfall stark beeinträchtigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte kein verunreinigtes Wasser aus der Anlage in öffentliche Gewässer. Die Gefahr einer solchen Verunreinigen war jedoch gegeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat eingeleitet.

Bislang ist nicht bekannt, an welcher Stelle das Altöl in das weit verzweigte Kanalnetz der Breisgauer Bucht eingeleitet worden ist.

Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zur Herkunft der circa 1000 Liter Altöl geben, die am Donnerstagmorgen, 31.10.2019 im Klärwerk Forchheim eingeflossen waren? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die sich beispielsweise an Schachtdeckeln zu schaffen gemacht haben?

Hinweise nimmt die Abteilung für Gewerbe- und Umweltdelikte unter der Tel-Nr. 0761 216890 entgegen. Nachts und am Wochenende können Sie sich an das Polizeirevier Emmendingen wenden (Tel. 07641 582-0).

