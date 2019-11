Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Versammlung verläuft ohne Störungen

Freiburg (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Versammlung am Sonntag, 3.11.2019, in der Zeit von 11-13:15 Uhr in Weisweil, war das Polizeirevier Emmendingen zum Schutz der Veranstaltung im Einsatz. Der geordnete Verlauf der Versammlung wurde durch die Verantwortlichen gewährleistet. Aus polizeilicher Sicht verlief alles reibungslos. Es hatten schätzungsweise 1000 Menschen teilgenommen.

