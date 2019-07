Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb wurde überrascht

Gronau (ots)

Am Freitag betrat ein noch unbekannter Dieb zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr eine unverschlossene Wohnung an der Mackensenstraße. Der Geschädigte, der sich in der angrenzenden Werkstatt aufhielt, hörte verdächtige Geräusche und sah nach dem Rechten. Dabei traf er auf einen Mann, der gerade seine Wohnung verließ. Der Mann stammelte etwas Unverständliches und entfernte sich zügig.

Kurz darauf stellte der Geschädigte den Diebstahl einer Fotokamera, einer Armbanduhr und eines Feuerzeuges fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

