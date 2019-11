Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit anschließender Unfallflucht - Sachschaden 5000EUR

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 04.11.2019, wurden in der Wiesentalstraße, Bereich Kreisverkehr in Richtung Zollfreie Straße, die Überreste eines Verkehrsunfalles gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll möglicherweise ein Skoda-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Laternenmast zusammengeprallt sein. Hierbei entstand an dem Laternenmast ein Schaden von ca. 5000EUR. Der Skoda-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund liegengebliebener Fahrzeugteile müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Skoda in der Farbe schwarz gehandelt haben. Dieser müsste massive Beschädigungen im Bereich der Stoßstange und der Frontscheinwerfer aufweisen. Das Polizeirevier Lörrach, 07621 176-0, sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem entsprechend stark beschädigten schwarzen Skoda geben können.

