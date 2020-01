Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mittelhof - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mittelhof (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch, den 15.01.2020, nach Aufhebeln einer Terrassentüre in ein Wohnhaus in der Straße Steckensteiner Wald ein. Aus dem Erdgeschoss wurden vorgefundenes Bargeld und 3 Laptops entwendet. Die beiden Hausbewohner, welche im Obergeschoss schliefen, haben den Einbruch erst nach dem Aufstehen bemerkt. Eine genaue Schadensauflistung liegt noch nicht vor.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

