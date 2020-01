Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, K 126 (ots)

Am Mi., 15.01.2020, gegen 14.15, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Peugeot die K 126 aus Richtung Wissen-Schönstein kommend in Richtung Mittelhof. Nach dem Ortsausgang in der scharfen Linkskurve kam ihm ein weißer Sprinter entgegen. Dieser fuhr über die Fahrbahnmitte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der 34-Jährige seinen PKW nach rechts von der Fahrbahn. Dort kam er aufs Bankett und streifte mit der rechten Seite seines Fahrzeuges den Pfosten von einem Verkehrszeichen. Hierdurch wurde sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Die rechte Seite seines Pkw Peugeot wurde erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 4000,-EUR. Der Fahrer des Sprinters fuhr einfach weiter. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



