Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Holschbacher Etr. / Morsbacher Str. (ots)

Am Mi., 15.01.2020, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 28-jäjhriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes A-Klasse die Morsbacher Straße (L 278) aus Richtung Birken-Honigsessen kommend in Richtung Morsbach und wollte an der Einmündung der Holschbacher Straße nach links in diese abbiegen. Beim Abbiegevorgang löste sich das rechte Vorderrad des Pkw und rollte geradeaus in den im Gegenverkehr fahrenden Pkw Audi A4 eines 84-jährigen Fahrzeugführers. Eine Überprüfung ergab, das das Vorderrad sich gelöst hatte, weil die Radschrauben vorne rechts bei dem 17 Jahre alten Wagen abgebrochen waren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 3000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell