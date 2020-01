Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Einbruch in einen Bowling-Center

Kirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 15.01.2020, wahrscheinlich gegen 04:00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln von zwei Türen in den Bowling-Center in der Siegstraße ein. Zwei Geldspielautomaten wurden aufgehebelt und das Bargeld daraus entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

