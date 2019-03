Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Aufbruch eines Fahrausweisautomaten in Bad Schönborn - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Die Bundespolizei erlangte am gestrigen frühen Nachmittag Kenntnis von einem Versuchten Automatenaufbruch. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr am Bahnhof in Bad Schönborn.

Bisher unbekannte Täter versuchten mittels Hebelwerkzeug den dortigen Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn aufzubrechen. Unter Anwendung brachialer Gewalt sollte offenbar der Geldausgabeschacht aufgehebelt werden, um an das Bargeld im Automaten zu gelangen. Es entstand ein noch unbezifferter Sachschaden am Automaten, Geld erlangten die Vandalen jedoch nicht.

Die Bundespolizei bittet nun Personen, die am 28. Februar 2019 gegen 10:30 Uhr am Bahnhof in Bad Schönborn waren und möglicherweise Erkenntnisse zu diesem Fall haben, sich zu melden. Hinweise können sie unter der Rufnummer 0721 120160 direkt bei der Bundespolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgeben werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell