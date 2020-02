Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zugfahrt endet bei der Bundespolizei- Bochumer Eltern holen 15Jährige am Hbf Koblenz ab

Koblenz (ots)

Am Samstagnachmittag kamen zwei Zugbegleiter des Regionalexpress aus Düsseldorf mit einer 15-Jährigen zum Bundespolizeirevier am Hbf Koblenz. Das sehr jung wirkende Mädchen war ihnen bei der Fahrscheinkontrolle aufgefallen. Sie hatte ihnen mitgeteilt, dass sie in Bochum lebt und ihren Freund in Koblenz besuchen möchte. Den erfahrenen Bahnbediensteten kamen Zweifel, ob der Ausflug von den Eltern abgesegnet war. Auf der Wache kontaktierten die Bundespolizisten die Mutter des Mädchens im Ruhrgebiet. Es stellte sich heraus, dass die junge Dame ohne Einverständnis der Eltern nach Koblenz gereist war. Bis zum Eintreffen der Erziehungsberechtigten um 17:30 Uhr verblieb die junge Dame in der Obhut der Bundespolizei.

