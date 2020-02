Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Polizei Luxemburg überstellt Ehepaar an Bundespolizei Trier

Trier/Wasserbilligerbrück (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 36-jähriger Serbe und seine 33-jährige albanische Ehefrau von den luxemburgischen Behörden an die Bundespolizei Trier überstellt. Gegen den Mann liegt eine aktuelle Fahndung im Schengener Informationssystem von den Niederlanden, sowie zwei anhängige Ermittlungsverfahren vor; gegen seine Frau ebenfalls eine Schengen-Fahndung von den Niederlanden. Beide Personen befinden sich in Deutschland im Asylverfahren. Nach Aushändigung einer Meldebescheinigung wurden sie zur Landesaufnahmeeinrichtung Nordrhein-Westfalen in Bochum entlassen.

