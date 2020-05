Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz - Bekifft am Steuer

Konstanz (ots)

Bekifft am Steuer und im Besitz von Drogen wurde am Samstag um 17.24 Uhr im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Reichenaustraße ein 44-jähriger Audi-Lenker festgestellt. Der 44-Jährige fiel den Beamten aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Vor der Kontrolle entledigte sich der Fahrer einer Tüte mit Marihuana, welche er aus dem Fenster warf. Aufgrund massiver Auffälligkeiten hinsichtlich der Fahrtauglichkeit wurde bei ihm ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf mehrere Drogenarten verlief. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde vor Ort und Stelle beschlagnahmt. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden weiteres Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kommt auf den 44-Jährigen ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu (AM).

