Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Immendingen-Ippingen, Lkrs. Tuttlingen - Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Immendingen-Ippingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die sich in der Zeit von Freitag bis Samstag zugetragen hat. An einem in einem Carport in der Talbachstraße 17 abgestellten VW Bus wurden drei Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf 700,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 zu melden (AM).

