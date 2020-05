Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen - Versammlungen in der Innenstadt

Villingen (ots)

Am Samstag fanden in der Villinger Innenstadt zwei angemeldete Versammlungen statt. Zur Kundgebung "Beeinträchtigung der Grundrechte durch Corona Maßnahmen" wurden vom Veranstalter 500 Teilnehmer erwartet, weshalb die Polizei mit starken Kräften vor Ort war. Letztendlich nahmen nur 150 Personen teil. Die Kundgebung "Omas gegen Rechts" wurde lediglich von sieben Personen besucht. Die Polizei zeigte sich mit den Verläufen beider Versammlungen sehr zufrieden. Beide Versammlungen verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle (AM).

