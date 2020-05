Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos (24.05.2020)

Furtwangen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Alemannenstraße. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer wollte zu einer Tankstelle einbiegen, musste jedoch wegen Gegenverkehrs anhalten. Ein hinter ihm fahrender 21-Jähriger bremste seinen Mazda ab und hielt hinter dem BMW an. Ihm folgte ein Mitsubishi, dessen 26-jähriger Fahrer zu spät reagierte, auf den vor ihm anhaltenden Mazda aufprallte und diesen noch auf den stehenden BMW schob. Alle drei Fahrer blieben beim Unfall unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell