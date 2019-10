Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schussabgabe mit Paintballwaffe löst Einsatz der Polizei aus

Bendorf (ots)

Bendorf - Am 05.10.2019 gegen 12:00 Uhr wurden der Polizei Bendorf Schüsse im Bereich Brextal in Bendorf gemeldet. Hierbei wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass Projektile neben diesem beim spazieren gehen eingeschlagen seien. Zudem habe der Zeuge eine Person mit einer Langwaffe gesehen. Im Rahmen des bei der Polizei ausgelösten Einsatzes konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Hierbei ergab sich, dass diese mit Paintballwaffen über einen Wanderweg hinweg in ein Waldgebiet geschossen haben. Gegen die Personen wurde ein Verfahren eingeleitet. Es kamen keine Personen bei dem Einsatz zu schaden. Durch die Polizei wird nunmehr überprüft, ob die Kosten des Einsatzes auf die Tatverdächtigen umgelegt werden können.

