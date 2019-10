Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl einer 600 kg schweren Rüttelplatte

Lahnstein (ots)

Am 02.10.2019 meldete eine Baufirma mit Sitz in Koblenz den Diebstahl einer 600 kg schweren Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson. Diese wurde in der Nacht von Montag, den 01. auf Dienstag, den 02. Oktober 2019 in der Schillerstraße in Lahnstein von einer Baustelle entwendet.

Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um Zeugenhinweise, die Personen beobachtet haben, die mit dem Abtransport dieser Rüttelplatte beschäftigt waren.

Polizeiinspektion Lahnstein

Te.: 02621/913-0

