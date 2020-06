Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 08.06.2020

Daun (ots)

Ereignis: Feuerwehreinsatz auf Privatgelände

Ort: Kalenborn-Scheuern, Hillesheimer Straße

Zeit: 08.06.2020, 01.25 Uhr

Heiße Asche war vermutlich Ursache eines Brandes, der von einem Grünschnitthaufen auf angrenzende Bäume eines Privatgeländes übergegriffen hatte, so erste Einschätzungen am Einsatzort in Kalenborn-Scheuern. Feuerwehrleute konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und letztlich ablöschen. Personen wurden nicht verletzt.

Ereignis: Einbruch in Bürocontainer

Ort: Daun, Bitburger Straße, Lidl-Markt

Zeit: 07.06.2020, 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr

Unbekannte Täter rissen den Rollladen eines Bürocontainers, aktuelle Baustelle am Lidl- Markt, aus der Führung und gelangten durch einen Defekt an einem Fenster an den Öffnungsgriff. Dadurch konnte man sich Zutritt in den Innenraum verschaffen und Gegenstände entwenden. Es war bereits das wiederholte Mal innerhalb weniger Tage, dass der Container zum Tatort wurde. Die Polizei Daun sucht auch hier nach Zeugen, 06592-96260.

