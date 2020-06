Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Salmtal (ots)

Am Montag, 08.06.2020 kam es gegen 10:00 Uhr in Salmtal zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 51-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Die Radfahrerin befuhr die Salmstraße in Richtung Ortsmitte als ein 47-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug das Fahrrad von hinten touchierte. Die Radfahrerin kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und fiel gegen einen Metallzaun. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Der Autofahrer gab an, dass er durch die Sonne geblendet war und dadurch die Radfahrerin nicht wahrgenommen hat.

