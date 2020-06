Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: PI Verden/Osterholz Pressemitteilung für den 21.6.20

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Langwedel Am Samstag in den Nachmittagsstunden klopft ein unbekannter Täter an die Hintertür des Hauses der Geschädigten in der Berliner Straße und fragt, ob er Kirschen pflücken könne. Während die Geschädigte mit der Person in den Garten geht, gelangt eine zweite Person ins Haus und entwendet eine geringe Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten sich, bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Ottersberg Am Samstag gegen 15.00 Uhr gelangen zwei unbekannte Täter in Mitteldorf in das Haus der Geschädigten. Durch die anwesende Geschädigte werden die Täter gestört und flüchten mit Schmuck im Wert einer unteren vierstelliger Summe unerkannt aus dem Haus. Fluchtrichtung unbekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Achim Verkehrsunfallflucht: Bereits am 18.06.2020 kam es vermutlich zur Nachmittagszeit nach Angaben der Geschädigten zu einer Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil. Hierbei habe ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug ihren ordnungsgemäß auf dem LIDL-Parkplatz, in der Bremer Straße in Achim, abgestellten Pkw im hinteren Bereich beschädigt. Letztendlich habe sich der Verursacher entfernt, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Schadenshöhe: ca. 2000,- Euro Personen, die Angaben zu der Sache machen können werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Achim zu melden.

Landkreis Osterholz

Einbruchdiebstahl aus Firmentransporter

In der Nacht zu Samstag kam es in Axstedt zu einem Einbruch in einen Transporter. Dieser war in der Straße Unter den Eichen abgestellt. Aus dem Fahrzeuge wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Am Samstag kam es in der Mittagszeit auf der B74 in Wallhöfen, im Kreuzungsbereich zur Stedener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer wollte den Kreuzungsbereich aus Holste kommend in Richtung Vollersode überqueren, hierbei übersah er den Pkw einer 37 jährigen Bremervörderin, die die B 74 in Richtung Kuhstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die leicht verletzte Bremervörderin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell