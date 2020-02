Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person (Zeugenaufruf)

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 15.02.2020, 18.37 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Motorrollerfahrer in Nordenham die Strandallee, in Richtung Unions-Pier. In Höhe der ehemaligen Jugendherberge kamen ihm zwei männliche Personen fußläufig entgegen. Diese beiden Personen benutzen die Fahrbahn. Als der Rollerfahrer sie passieren wollte, versperrten sie ihm den Weg. Der Rollerfahrer wich nach links auf den dort befindlichen Grünstreifen aus. Im Grünstreifen stürzte Rollerfahrer und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand nicht. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen. Telefonnummer 04731/99810

